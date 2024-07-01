Россиянин заколол соседа по больничной палате из-за игры в нарды

В Шахтах пациент заколол соседа по палате из-за жульничества в нардах

Шахтинский суд Ростовской области огласил приговор в отношении 49-летнего местного жителя, который заколол соседа по больничной палате из-за игры в нарды. Об этом сообщает «КП-Ростов».

По данным издания, все произошло в одной из местных больниц. Однажды вечером пациенты медицинского учреждения решили поиграть в нарды в больничном коридоре. В какой-то момент один из зрителей игры обвинил победителя в жульничестве, между ними начался конфликт. В ходе ссоры зритель достал дверную ручку с прикрученной к ней шпилькой и вонзил ее в грудь соседу по палате. Мужчина не выжил.

Нападавшего задержали. Суд признал его виновным в расправе и приговорил к девяти годам колонии строгого режима.

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