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09:47, 1 июля 2024Силовые структуры

Россиянин заколол соседа по больничной палате из-за игры в нарды

В Шахтах пациент заколол соседа по палате из-за жульничества в нардах

Фото: Сергей Коньков / Коммерсантъ

Шахтинский суд Ростовской области огласил приговор в отношении 49-летнего местного жителя, который заколол соседа по больничной палате из-за игры в нарды. Об этом сообщает «КП-Ростов».

По данным издания, все произошло в одной из местных больниц. Однажды вечером пациенты медицинского учреждения решили поиграть в нарды в больничном коридоре. В какой-то момент один из зрителей игры обвинил победителя в жульничестве, между ними начался конфликт. В ходе ссоры зритель достал дверную ручку с прикрученной к ней шпилькой и вонзил ее в грудь соседу по палате. Мужчина не выжил.

Нападавшего задержали. Суд признал его виновным в расправе и приговорил к девяти годам колонии строгого режима.

Ранее стало известно, что в Ленинградской области 89-летний пенсионер поссорился с соседом по комнате в доме престарелых и дважды ударил его ножом.

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      Олеся Мицкевич
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