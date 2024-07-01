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18:43, 1 июля 2024Наука и техника

Российские корабли вооружат «Панцирями» для борьбы с дронами

«Ак Барс»: российские МРК продолжат вооружать «Панцирями» для борьбы с дронами

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Российские малые ракетные корабли (МРК) продолжат вооружать зенитными ракетно-пушечными комплексами (ЗРПК) «Панцирь-МЕ» и артиллерийскими комплексами АК-630М-2 «Дуэт» для борьбы с дронами. Об этом гендиректор судостроительной корпорации «Ак Барс» Ренат Мистахов сообщил в интервью РИА Новости.

«Все системы, которые сегодня применяются в рамках ПВО, имеют право на существование: кто лучше себя зарекомендует. Нам важно сейчас поставить на корабли вооружения, которые могли бы на удаленном расстоянии уничтожить движущийся объект, а если он приблизился, то применить по нему те же 630-е пушки», — сказал он.

По словам Мистахова, «Панцирь-МЕ» прошел испытания и показал очень хорошие результаты, но работы по его улучшению продолжаются. Он подчеркнул, что на современных кораблях, которые строит «Ак Барс», устанавливают «Панцирь-МЕ» и «Дуэт».

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Отмечается, что ранее корпорация «Ак Барс» рассматривала возможность оснащения МРК «Панцирем» вместо АК-630.

В июне в «Ростехе» сообщили, что Панцирь-МЕ» в ходе спецоперации показал эффективность против ракет западного производства.

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