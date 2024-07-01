«Спартак» объявил об уходе Промеса

«Спартак» объявил об уходе Квинси Промеса

Московский «Спартак» объявил об уходе нидерландского форварда команды Квинси Промеса. Сообщение опубликовано на сайте клуба.

В клубе заявили, что у игрока истек действующий контракт. «Говорить на данном этапе о возобновлении выступления Квинси в клубе не представляется возможным», — отмечается в заявлении. При этом в «Спартаке» выразили надежду, что в будущем к этому вопросу можно будет вернуться,

29 февраля Промеса задержали на погранконтроле в аэропорту Дубая за то, что он попал в аварию и покинул место происшествия. Спустя две недели футболиста арестовали по запросу прокуратуры Нидерландов для возможной дальнейшей экстрадиции. Он остается в ОАЭ.

14 февраля суд Амстердама заочно приговорил Промеса к шести годам лишения свободы. Летом 2023 года он получил на родине 18 месяцев тюрьмы за нападение на брата с ножом.