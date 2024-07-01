Лебедев сообщил об активности украинской авиации в Николаевской области

В Николаевской области фиксируется активность украинской авиации. Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Самолеты сегодня популярны в Николаевской области, летают, тренируются и готовятся — это факт», — заявил Лебедев. По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) имеют на аэродромах запас ракет и горюче-смазочных материалов (ГСМ), чтобы после прибытия быстро вооружиться и заправиться для нового боевого вылета.

Представитель пророссийского подполья также отметил переброску ВСУ военной техники, боекомплектов и ГСМ через Николаевскую область. Он добавил, что украинские фуры перевозят минометы, гранатометы, снаряды и стрелковое оружие.

Ранее Лебедев раскрыл способ спасения самолетов ВСУ от российских ударов. Он рассказал, что, когда включается тревога, украинские военные поднимают авиацию в воздух и «наворачивают круги».