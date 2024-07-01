Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:38, 1 июля 2024Бывший СССР

Стало известно об активности украинской авиации в Николаевской области

Лебедев сообщил об активности украинской авиации в Николаевской области

Фото: Alex Babenko / Getty Images

В Николаевской области фиксируется активность украинской авиации. Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Самолеты сегодня популярны в Николаевской области, летают, тренируются и готовятся — это факт», — заявил Лебедев. По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) имеют на аэродромах запас ракет и горюче-смазочных материалов (ГСМ), чтобы после прибытия быстро вооружиться и заправиться для нового боевого вылета.

Представитель пророссийского подполья также отметил переброску ВСУ военной техники, боекомплектов и ГСМ через Николаевскую область. Он добавил, что украинские фуры перевозят минометы, гранатометы, снаряды и стрелковое оружие.

Ранее Лебедев раскрыл способ спасения самолетов ВСУ от российских ударов. Он рассказал, что, когда включается тревога, украинские военные поднимают авиацию в воздух и «наворачивают круги».

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Грищенко
      Обсудить
      Последние новости

      На Западе заявили о применении первых F-16 на Украине. Как на это отреагировали в России?

      В течение пяти лет мужчина выращивал в своем огороде тысячи кустов конопли и попался

      Психолог назвала скрытые причины измен

      Грузинскую оппозицию разозлила встреча властей страны с Нурмагомедовым

      Один российский пляж признали самым лучшим в стране

      Сестра Бьянки Цензори показала видео в откровенном наряде

      Разработано антитело против особо опасного вируса

      Небензя прокомментировал возможную поставку Израилем систем Patriot Украине

      В популярном городе Европы вышли на акцию с призывом открыть границы для россиян

      Раскрыты подробности о смерти сына помощника Путина

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше