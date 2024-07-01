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13:20, 1 июля 2024Силовые структуры

Сыновья российского священника признали в суде вину в госизмене

Собиравшиеся в ВСУ сыновья священника Ащеулова в суде признали вину в госизмене

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Второй западный окружной военный суд приступил к рассмотрению уголовного дела троих сыновей липецкого священника Игоря Ащеулова, обвиняемых в покушении на госизмену в связи с намерением вступить в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС.

На слушаниях подсудимые признали вину. Им также вменяют незаконное пересечение госграницы и участие в деятельности террористической организации. Их задержали при попытке перехода на сторону украинских военных.

В Липецкой епархии РПЦ дело о госизмене в отношении сыновей священника восприняли со скорбью. Руководитель епархиального отдела СМИ иерей Олег Феофанов заявил, что с 2008 года Ащеулов не является клириком приходов и монастырей Липецкой епархии, с тех пор о нем ничего не известно.

Многодетная семья Ащеуловых стала известна в 2014 году. Органы опеки изъяли детей из-за отсутствия условий для их проживания. Позднее детей вернули родителям. Также им было выделено помещение на время ремонта дома.

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      Любовь Ширижик
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