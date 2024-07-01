Жених устроил секс втроем с подружками невесты сразу после свадьбы

28-летняя финдиректор Джорджия из Лондона рассказала о необычной свадьбе, которая у нее была. Ее историю публикует издание Metro.

Девушка и ее жених Бен с самого начала договорились, что и она, и он могут заниматься сексом с другими людьми. Они придерживались этого правила даже на свадьбе. Подружками невесты были Кейт и Лола, с которыми они познакомились на секс-вечеринке. Хотя в прошлом Бен не раз занимался с ними сексом, Джорджию это не смущало. «Обычно если подруга спала с твоим женихом, ты вряд ли позовешь ее на свадьбу, — объясняет она. — Но в нашем мире все не так».

Сразу после свадьбы Бен и Джорджия устроили еще одну секс-вечеринку. Вместо ночи с невестой у жениха был секс втроем с ее подружками. Тем временем Джорджия развлекалась с другими гостями вечеринки и лишь затем уединилась с ним.

Ранее сообщалось, что мужчина попросил жену о сексе втроем и столкнулся с неожиданными последствиями. На неудачный сексуальный эксперимент он пожаловался на форуме Reddit.