Мужчина пожаловался на неожиданные последствия секса втроем

Мужчина попросил жену о сексе втроем и столкнулся с неожиданными последствиями. На неудачный сексуальный эксперимент он пожаловался на форуме Reddit, пишет Daily Star.

Мужчина рассказал, что давно мечтал о сексе втроем. Он договорился с женой, что они один раз попробуют это, а затем вернутся к обычной семейной жизни. «Мы занимались сексом с подругой жены. Это было потрясающе. Это все, чего я когда-либо хотел», — вспоминает мужчина. Однако после произошедшего супруга отказалась заканчивать эксперимент и захотела повторить его с другими женщинами.

Автор поста признался, что любит жену и хочет интимной близости только с ней, но она не желает его слушать. «Она просто отказывается уважать мои желания, и я не знаю, что теперь делать», — пожаловался мужчина.

Большинство пользователей форума посоветовали автору поговорить с женой и признать, что эротический эксперимент с подругой был его ошибкой. Нашлись и те, кто указал, что навязчивые желания нельзя игнорировать, так как человек их рано или поздно осуществит.

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