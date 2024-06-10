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07:01, 10 июня 2024Забота о себе

Названы страны с самыми большими пенисами у мужчин

Фото: CHAINFOTO24 / Shutterstock / Fotodom

Мужчины из Судана имеют самый большой средний размер пениса — 17,96 сантиметра, за ними следуют жители Демократической Республики Конго с размером 17,93 сантиметра. Размеры самых больших половых органов озвучили после анализа данных World Population Review, сообщило издание The Sun.

Исследователи назвали национальности мужчин с самыми внушительными размерами половых членов. И в лидерах оказались жители Африканских стран и Южной Америки. Так, первую строку рейтинга заняли мужчины из Судана (17,96 сантиметра), за ними — конголезцы (17,93 сантиметра), а замыкают тройку лидеров мужчины из Эквадора со средним размером 17,6 сантиметра.

Также в топ-5 попали жители Республики Конго с 17,32 сантиметра, а также мужчины из Ганы (17,3 сантиметра).

Обладателями самых скромных пенисов оказались жители Таиланда (9,42 сантиметра). Мужчины из Камбоджи и Непала имеют 9,83 и 9,98 сантиметра соответственно

Жители стран Запада оказались в середине рейтинга. Например, британцы с размером члена в 14,3 сантиметра расположились на 60-м месте из 142. При этом они обошли Швейцарцев (14,25) и американцев (14,15).

При этом кардиолог Раджив Патель обратил внимание на то, что в исследованиях использовали данные, полученные от самих мужчин, поэтому не исключено, что они могли преувеличить размеры.

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      Алиса Дмитриева
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