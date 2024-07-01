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21:13, 1 июля 2024Интернет и СМИ

Трамп отреагировал на решение суда о собственном иммунитете

Трамп назвал «большой победой» решение по признанию за ним частичного иммунитета

Фото: Jim Bourg / Reuters

Кандидат в президенты США Дональд Трамп назвал большой победой решение Верховного суда, признавшего за ним частичный иммунитет за действия, относящиеся ко времени его президентства. Об этом политик написал на своей странице в социальной сети Truth Social.

«Большая победа для нашей конституции и демократии. Горд быть американцем!» — написал Трамп.

Ранее Верховный суд США постановил, что бывшие главы государств защищены от преследования за действия, которые они предпринимают в рамках своих конституционных полномочий, а не в качестве частного лица.

После этого трое представителей либерального крыла Верховного суда США возмутились из-за решения о частичном иммунитете бывшего президента страны Дональда Трампа против юридического преследования. Одна из них, Соня Сотомайор, обвинила консервативное большинство в том, что оно «глубоко ошибается» и «создает вокруг президента зону, свободную от законов».

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      Евгений Силаев
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