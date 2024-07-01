В Верховном суде США возмутились из-за иммунитета Трампа

NYT: три назначенца Верховного суда США выступили против иммунитета Трампа

Трое представителей либерального крыла Верховного суда США возмутились из-за решения о частичном иммунитете бывшего президента страны Дональда Трампа против юридического преследования. Об этом сообщает The New York Times.

«Три назначенца Верховного суда от демократов выступили с несогласием с решением консервативного большинства о том, что бывший президент Дональд Трамп обладает определенным иммунитетом за свои должностные действия, заявив, что их коллеги превратили президента в "короля выше закона"», — утверждается в публикации.

Согласно материалу, судья Верховного суда Соня Сотомайор обвинила консервативное большинство в том, что оно «глубоко ошибается» и «создает вокруг президента зону, свободную от законов». По ее словам, иммунитет от преследования в период исполнения должностных обязанностей позволит президенту злоупотреблять полномочиями в личных целях и беспрепятственно нарушать закон.

К мнению Сотомайор присоединились судьи Елена Каган и Кетанджи Браун Джексон, также назначенные от Демократической партии.

Ранее Верховный суд США постановил, что бывшие главы государств защищены от преследования за действия, которые они предпринимают в рамках своих конституционных полномочий, а не в качестве частного лица.

