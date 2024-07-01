Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:10, 1 июля 2024Мир

В Верховном суде США возмутились из-за иммунитета Трампа

NYT: три назначенца Верховного суда США выступили против иммунитета Трампа

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Трое представителей либерального крыла Верховного суда США возмутились из-за решения о частичном иммунитете бывшего президента страны Дональда Трампа против юридического преследования. Об этом сообщает The New York Times.

«Три назначенца Верховного суда от демократов выступили с несогласием с решением консервативного большинства о том, что бывший президент Дональд Трамп обладает определенным иммунитетом за свои должностные действия, заявив, что их коллеги превратили президента в "короля выше закона"», — утверждается в публикации.

Согласно материалу, судья Верховного суда Соня Сотомайор обвинила консервативное большинство в том, что оно «глубоко ошибается» и «создает вокруг президента зону, свободную от законов». По ее словам, иммунитет от преследования в период исполнения должностных обязанностей позволит президенту злоупотреблять полномочиями в личных целях и беспрепятственно нарушать закон.

К мнению Сотомайор присоединились судьи Елена Каган и Кетанджи Браун Джексон, также назначенные от Демократической партии.

Ранее Верховный суд США постановил, что бывшие главы государств защищены от преследования за действия, которые они предпринимают в рамках своих конституционных полномочий, а не в качестве частного лица.

Что думаешь? Оцени!
      Елизавета Мытарева
      Обсудить
      Последние новости

      На Западе заявили о применении первых F-16 на Украине. Как на это отреагировали в России?

      В течение пяти лет мужчина выращивал в своем огороде тысячи кустов конопли и попался

      Психолог назвала скрытые причины измен

      Грузинскую оппозицию разозлила встреча властей страны с Нурмагомедовым

      Один российский пляж признали самым лучшим в стране

      Сестра Бьянки Цензори показала видео в откровенном наряде

      Разработано антитело против особо опасного вируса

      Небензя прокомментировал возможную поставку Израилем систем Patriot Украине

      В популярном городе Европы вышли на акцию с призывом открыть границы для россиян

      Раскрыты подробности о смерти сына помощника Путина

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше