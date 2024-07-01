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05:46, 1 июля 2024Бывший СССР

Украинцам предрекли беспощадный и разрушительный Майдан

Депутат Рады Шевченко заявил о риске беспощадного Майдана на Украине

Фото: Antonio Bronic / Reuters

Депутат Верховной рады Евгений Шевченко отреагировал на призыв к украинцам самостоятельно закупать дорогое энергооборудование. Об этом он высказался в своем Telegram-канале.

«Наверное, нас ждет новый Майдан. Еще более беспощадный и еще более разрушительный», — указал политик. Так он прокомментировал высказывание исполнительного директора ассоциации «Энергоэффективные города Украины» Святослава Павлюка о необходимости домохозяйствам потратить несколько тысяч долларов, поскольку ранее они сильно недоплачивали за электроэнергию. Парламентарий отметил, что большинство украинцев не смогут себе позволить выделить такую сумму.

26 июня генеральный директор «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий рассказал, что Украина потеряла около половины мощностей производства электроэнергии с марта 2024 года. Из его слов следует, что в начале года у Украины оставалось около 18 гигаватт выработки электроэнергии, что составляет около трети от показателя начала 2022 года в 56 гигаватт.

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      Марина Совина
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