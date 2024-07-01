В ДНР объяснили военное значение села Новопокровское

ТАСС: взяв под контроль Новопокровское, ВС России смогут бить по ВСУ в Карловке

Взяв под контроль село Новопокровское в Донецкой народной республике (ДНР), Вооруженные силы (ВС) России смогут эффективнее бить по флангам украинской армии в Карловке. Военное значение населенного пункта объяснили ТАСС источники в силовых структурах ДНР.

«Взятие Новопокровского, как и любого другого населенного пункта, имеет свое стратегическое значение. В данном случае усилится интенсивность ударов с флангов по противнику в Карловке», — приводится в публикации слова источника.

Бои за Карловку имеют важное гуманитарное значение. По словам бойца отдельного штурмового батальона «Сомали» с позывным «Рамзес», Карловка — это господствующая высота, с которой Вооруженные силы Украины продолжают обстрел Донецка и нарушают снабжение города водой.

1 июля Министерство обороны России сообщило о взятии под контроль Новопокровского. Днем ранее ведомство рассказало о переходе под контроль армии России Спорного и Новоалександровки в ДНР.