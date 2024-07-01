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02:55, 1 июля 2024Мир

В Париже радикалы начали бить витрины и поджигать баки из-за итогов парламентских выборов

РИА Новости: в Париже радикалы из black bloc бьют витрины и поджигают баки

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Представители радикального движения black bloc начали бить витрины кафе и поджигать мусорные баки во время демонстрации в Париже, которая началась после оглашения первых итогов выборов в парламент Франции. Об этом сообщает РИА Новости.

Манифестация началась на площади Республики во французской столице. К месту проведения демонстрации были стянуты сотрудники полиции. На протяжении нескольких часов акция проходила мирно. Позднее к ней присоединились радикалы, которые начали запускать фейерверки, а затем стали бить витрины ближайших кафе. В ответ полицейские применили слезоточивый газ.

Ранее левые узнали результаты выборов в парламент Франции и вышли на масштабный митинг в Париже. Подобные манифестации левых сил прошли также в Нанте, Лионе и некоторых других городах страны.

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      Маргарита Пименова
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