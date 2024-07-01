В Париже радикалы начали бить витрины и поджигать баки из-за итогов парламентских выборов

РИА Новости: в Париже радикалы из black bloc бьют витрины и поджигают баки

Представители радикального движения black bloc начали бить витрины кафе и поджигать мусорные баки во время демонстрации в Париже, которая началась после оглашения первых итогов выборов в парламент Франции. Об этом сообщает РИА Новости.

Манифестация началась на площади Республики во французской столице. К месту проведения демонстрации были стянуты сотрудники полиции. На протяжении нескольких часов акция проходила мирно. Позднее к ней присоединились радикалы, которые начали запускать фейерверки, а затем стали бить витрины ближайших кафе. В ответ полицейские применили слезоточивый газ.

Ранее левые узнали результаты выборов в парламент Франции и вышли на масштабный митинг в Париже. Подобные манифестации левых сил прошли также в Нанте, Лионе и некоторых других городах страны.