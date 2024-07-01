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17:17, 1 июля 2024Моя страна

В России создали «Умный дом бабочек»

Уникальный «Умный дом бабочек» появился в Самаре

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Самаре появился единственный в России и очень необычный «Умный дом бабочек» — пространство, где сочетаются традиционные и современные технологии для наблюдения за одним из самых красивых отрядов насекомых. Об этом сообщается на сайте «Родина».

В центре бабочки представлены не только в качестве классических экспонатов, то есть в рамках и витринах, но и в живой форме. Немаловажно и то, что их оцифровывают с помощью ИИ, делая модели 2D и 3D. Затем такие «экземпляры» начинают «оживать» в новом пространстве. «При помощи VR-очков сейчас можно познакомиться с более чем 500 бабочками», — говорится в сообщении.

По словам директора центра Елены Инюшкиной, ей хотелось «сохранить эту красоту на долгие годы». Также для нее было важно, чтобы ультрафиолет не уничтожал коллекции, как это бывает с обычными бабочками.

В настоящее время «Умный дом» имеет коллекцию из нескольких сотен экземпляров. В частности, там находится одна из самых больших бабочек в мире, размах крыльев которой достигает 25-30 сантиметров — павлиноглазка атлас.

В июне также в Троицке, находящемся под Челябинском, россияне заметили и сфотографировали подалирия — краснокнижную бабочку с необычным полосатым окрасом. Ее считают одной из самых красивых бабочек.

Тем временем исследователи из России и Японии выявили группу гигантских пиявок-эндемиков, обитающих исключительно в Приморском крае. Такие хищные пиявки вышли на сушу, в отличие от водных сородичей, и питаются беспозвоночными. Утверждается, что пойманную добычу они проглатывают целиком.

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      Варвара Кошечкина
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