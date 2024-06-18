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16:15, 18 июня 2024Моя страна

Гигантских хищных пиявок заметили в одном из регионов России

Ученые из России и Японии выявили группу гигантских пиявок в Приморье

Фото: Toma Stepunina / Shutterstock / Fotodom

Ученые из России и Японии выявили группу гигантских пиявок-эндемиков, обитающих исключительно в Приморском крае. Об этом сообщается на сайте «Дикая природа России».

Такие хищные пиявки вышли на сушу, в отличие от водных сородичей, и питаются беспозвоночными. Утверждается, что пойманную добычу они проглатывают целиком, после чего долго переваривают.

«В ходе исследования было выявлено два вида из рода orobdella: O. ghilarovi Nakano et Prozorova и O. ganini Nakano et Prozorova. Они оказались филогенетически близки к пиявкам, обитающим на японском острове Хоккайдо», — сказано в сообщении.

Последние из них отличаются гигантским размером — по длине эти пиявки достигают 17 сантиментов. Такой вид пока замечен только в Лазовском заповеднике.

Ученые подчеркивают, что новые виды должны находиться под особой защитой. По их мнению, подобные пиявки существуют лишь в дальневосточных кедрово-широколиственных лесах в низкогорий, где нет человека. «Пиявки в основном встречаются в Лазовском и Сихотэ-Алинском заповедниках, а также, возможно, в национальных парках "Зов тигра" и "Земля леопарда"», — заключили специалисты.

Ранее в Костромской области впервые за 80 лет нашли редкое растение — клубневую орхидее калипсо. Ее считают самой ранней северной орхидеей, очень редкой для упомянутых широт. Последний раз этот цветок видели в 1940-м. В прошлом его находили также на территории нынешних Шарьинского и Поназыревского районов.

В июне также в Троицке, находящемся под Челябинском, россияне заметили и сфотографировали подалирия — краснокнижную бабочку с необычным полосатым окрасом. Ее считают одной из самых красивых бабочек.

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      Варвара Кошечкина
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