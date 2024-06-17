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23:40, 17 июня 2024Моя страна

В Костромской области впервые за 80 лет нашли редкое растение

В Костромской области впервые за 80 лет нашли редкую орхидею калипсо

Фото: Public domain / Wikipedia

В Костромской области впервые за 80 лет обнаружили редкое растение. Об этом сообщает местный портал Logos44.ru.

Речь идет о клубневой орхидее калипсо, которую нашли специалисты Костромского музея-заповедника во время экспедиции в Вохомском районе. Известно, что краснокнижное растение заметили на территории Лекомо-Заветлужского заказника.

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Отмечается, что орхидея калипсо — самая ранняя северная орхидея, очень редкая для упомянутых широт. Последний раз этот цветок видели в 1940 году. Ранее его находили на территории нынешних Шарьинского и Поназыревского районов.

Кроме редкого цветка, сотрудники обнаружили крупную популяцию печеночницы благородной и гриб саркосома шаровидная.

Ранее сообщалось, что кандидат биологических наук Алексей Яновский нашел уникальный цветок оносмы. Специалист обнаружил лекарственное и редкое для Сибири растение на склонах Ключ-Камышенского плато у Поклонного моста в Новосибирске.

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      Карина Черных
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