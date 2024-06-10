В российском монастыре появилась одна из самых красивых бабочек

В Челябинской области заметили редкую бабочку, занесенную в Красную книгу

В Троицке, находящемся под Челябинском, россияне заметили и сфотографировали подалирия — краснокнижную бабочку с необычным полосатым окрасом. Ее считают одной из самых красивых бабочек, сообщает ГТРК «Южный Урал».

Местные жители пошли на прогулку в дендрологический парк, после чего остановились в Свято-Казанском женском монастыре. На его территории они и заметили редкую бабочку, которая занесена в Красную книгу некоторых регионов России.

Подалирий — довольно видная бабочка, названная в честь знаменитого врача из древнегреческой мифологии Подалирия, сына бога врачевания Асклепия и Эпионы. На крыльях бабочки есть четкие вертикальные клиновидные темные полосы на светло-желтом фоне. На задних крыльях иногда также встречается светло-синее или оранжевое окаймление. Подалирия называют одним из самых красивых видов бабочек.

В основном подалирий находится в южных широтах, но в теплые годы бабочка также способна мигрировать до Британских островов, Скандинавии и Финляндии. Вид распространен в степях, лесостепях и полупустынях Восточной Европы, в предгорьях Карпат и Кавказа.

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В июне прошлого года национальный парк «Таганай» в Челябинской области заполнили бабочки-боярышницы после десятилетнего перерыва. В 2023-м их появление оказалось чрезмерно массовым.