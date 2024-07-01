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09:19, 1 июля 2024Экономика

В России заметно выросли продажи черной икры

РБК: продажи черной икры в России увеличились на 9 % в 2024 году

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

С 1 января по 15 июня 2024 года объем продаж черной икры в России вырос на 9 процентов в сравнении с тем же периодом 2023-го. О заметном увеличении спроса сообщает РБК со ссылкой на данные ресурса «Чек Индекс», являющегося оператором фискальных данных «Платформы ОФД».

«Платформа ОФД» учитывает чеки более чем с 1,1 миллиона онлайн-касс в России. Согласно ее данным, число покупок черной икры в стране по итогам первого полугодия оказалось на 6 процентов выше, чем за тот же период 2019-го. Кроме того, за это время вдвое увеличился объем банок, которые чаще всего выбирали покупатели.

В января-июне 2024 года выросло не только число покупок черной икры, но и траты россиян на этот деликатес. Так, по итогам первого полугодия показатель увеличился на 6 процентов в сравнении с тем же периодом 2023-го, до 2,9 тысячи рублей. При этом расходы москвичей на этот продукт оказались почти в три раза больше, чем у жителей остальных российских регионов, и составили в среднем 8,6 тысячи.

Аналитики объяснили подобную динамику рядом факторов, включая отсутствие значительного подорожания и увеличение объемов производства осетровой икры в России. Наращиванию спроса также способствовало общий рост числа потребителей икры в стране на фоне рекордной путины лососевых в прошлом году. Из-за этого, в частности, повысилась доступность красной икры, резюмировали эксперты.

Стоимость красной икры во второй половине 2023 года рекордно снизилась. Так, к середине октября цены на этот продукт в России опустились до минимума с декабря 2022-го, до 6060 рублей. Глава Росрыболовства Илья Шестаков объяснял падение стоимости красной икры увеличением объемов добычи рыбы в стране.

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