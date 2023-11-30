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10:40, 30 ноября 2023Экономика

Икра в России рекордно подешевела после резкого роста

Росстат: в октябре стоимость килограмма красной икры снизилась до 6 тысяч рублей

Фото: Oxa Roxa / Unsplash

В октябре стоимость килограмма красной икры в России снизилась до минимума с начала 2023 года. Об этом со ссылкой на данные Росстата сообщает РИА Новости.

Темпы падения стоимости деликатеса увеличились до 2,6 процента — это рекордное снижение с января 2011 года. К середине осени икра подешевела до 6 060 рублей — это минимальная цена с декабря 2022-го (5,94 тысячи рублей).

В январе 2023 года цены на популярный деликатес впервые превысили 6 тысяч рублей и резко выросли до 6 125 рублей. Рекордом для стоимости икры стала отметка в 6 315 рублей, но с августа цены начали уменьшаться.

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По словам главы Росрыболовства Ильи Шестакова, причиной снижения стали выросшие объемы добычи рыбы и удачная лососевая путина. С начала года рыбаки добыли более 607 тысяч тонн лососей — это второй показатель после рекордного 2018 года. Тогда объемы добычи составили 676 тысяч тонн рыбы.

На фоне уменьшения стоимости спрос на икру в октябре-ноябре в среднем по России вырос на 21 процент. Эксперты полагают, что перед Новым годом цены на деликатес снова вырастут.

Как сообщили в Союзе осетроводов, 40 процентов российского рынка осетровой икры заполнено импортным фальсификатом — производители массово продают дешевую китайскую черную икру под видом российской. Цены на нелегальную китайскую икру достигают 100 долларов против 200 долларов за легальную продукцию.

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      Вячеслав Агапов
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