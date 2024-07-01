В сети восхитились внешностью 46-летней Любови Толкалиной в бикини

Российская актриса театра и кино Любовь Толкалина снялась в бикини и восхитила пользователей сети. Соответствующие публикации появились в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Артистка показала сделанные во время отдыха на греческом острове Кос кадры. На них она позировала, сидя в стоящем в море плетеном кресле. При этом 46-летняя звезда сериала «Хеппи-энд» надела черное бикини и рубашку в бело-голубую полоску. Также знаменитость запечатлела, как плавает в купальнике под водой.

Поклонники оценили внешность актрисы в комментариях. «Какая же вы потрясающая, Любовь! Фантастически выглядите», «Какая же вы сексуальная!», «Какая красивая, какая приятная и такая необыкновенная. Мы вас любим», — заявили юзеры.

В мае 51-летняя российская актриса Дарья Повереннова снялась в откровенных позах в нижнем белье.