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01:27, 1 июля 2024Мир

В США рассказали об ухудшении состояния Байдена с каждой неделей

Экс-агент ЦРУ Джонсон заявил, что психическое здоровье Байдена становится хуже

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Состояние президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена стремительно ухудшается. Об этом в эфире YouTube-канала Dialogue Works рассказал бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон.

«С каждой неделей ему становится все хуже. Такова природа этого дегенеративного психического состояния, от которого он страдает», — высказался он, подчеркнув, что ухудшение психического здоровья американского лидера носит необратимый характер.

Джонсон также порассуждал о будущем Байдена после дебатов с бывшим президентом США Дональдом Трампом. По его мнению, вероятным сценарием станет отказ политика от участия в выборах. «Они (демократы — прим. «Ленты.ру») попросят его сказать... "Я не буду баллотироваться на пост президента, я ухожу. Я хочу пойти порыбачить"», — заключил экс-агент ЦРУ.

Ранее семья Байдена отреагировала на решение политика продолжить участие в президентских выборах. Сообщается, что ближайшие родственники американского лидера поддержали его и попросили продолжить предвыборную кампанию.

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      Маргарита Пименова
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