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09:04, 1 июля 2024Бывший СССР

В Таллине пообещали убрать из города все советские символы

Вице-мэр Таллина Липпус: мы уберем все советские символы со зданий города

Фото: Victor Lisitsin / Globallookpress.com

В Таллине пообещали убрать со зданий города все советские символы до конца года. Об этом рассказал вице-мэр столицы Эстонии Мадле Липпус, передает ERR.ee.

«По соглашению коалиции мы договорились убрать советскую символику со зданий, принадлежащих городу Таллину. К сентябрю у нас будет подробный план, как поступить с советской символикой», — рассказал городской чиновник.

Он добавил, что решение о советских символах на зданиях, принадлежащих частным собственникам, остается за владельцами объектов.

Ранее в Литве женщину оштрафовали на 700 евро из-за публикации портрета Владимира Ленина. Общественницу Эрику Швенченене наказали по статье кодекса об административных нарушениях, предусматривающей ответственность «за публичную демонстрацию нацистской и коммунистической символики, символов авторитарных режимов».

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      Глеб Палехов
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