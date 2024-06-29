В Литве женщину оштрафовали на 700 евро из-за публикации портрета Ленина

В Литве общественницу оштрафовали на 700 евро из-за публикации портрета Ленина

Общественницу Эрику Швенченене оштрафовали в Литве на 700 евро (64 тысячи рублей) за публикацию в соцсетях портрета Владимира Ленина с его высказыванием «Учиться, учиться и учиться!» Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что женщину наказали по статье кодекса об административных нарушениях, предусматривающую ответственность «за публичную демонстрацию нацистской и коммунистической символики, символов авторитарных режимов». Сама Швенченене заявила, что ее пост был информационным.

Она также добавила, что властям Литвы нужно подучиться, «чтобы не было тройных стандартов в сфере свободы слова».

Ранее стало известно, что в финском городе Тампере 3 ноября закроют единственный музей Владимира Ленина и заменят на музей об истории отношений России и Финляндии. В частности, экспозиция будет охватывать трансграничные отношения русских и финнов с периода революций 1917 года и заканчивая вступлением Финляндии в блок НАТО.