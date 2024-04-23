В Финляндии закроют единственный музей Ленина в городе Тампере 3 ноября

В финском городе Тампере 3 ноября закроют единственный музей Владимира Ленина и заменят на музей об истории отношений России и Финляндии. Об этом сообщает портал Yle.

«История не закончилась с распадом Советского Союза, и мы не хотим оставаться пленниками прошлого. (...) Старое название уже не соответствует содержанию нашей выставки, оно вводит публику в заблуждение и вызывает недопонимание», — приводит издание слова директора Калле Каллио.

Предполагается, что на его месте будет создан музей отношений с Востоком «Нутти», под которым подразумевается Россия. В частности, экспозиция будет охватывать трансграничные отношения русских и финнов с периода революций 1917 года и заканчивая вступлением Финляндии в блок НАТО. Каллио добавил, что это исключительно решение музея, которое было принято из-за смены международного контекста и предпочтений финской аудитории.

Музей Ленина в Финляндии был основан в Тампере в 1946 году на фоне завершения Второй мировой войны и улучшения отношений Москвы с Хельсинки. Выбор Дома рабочих в этом городе как места экспозиции был обусловлен тем фактом, что в нем в 1905 году Ленин впервые встретился с будущим лидером СССР Иосифом Сталиным. В дальнейшем музей стал одним из центральных мест отношений двух стран, которое посещали Никита Хрущев, Леонид Брежнев, а также Юрий Гагарин.

В июне 2022 года власти Финляндии приняли решение снести памятник Ленину в городе Котка из-за планов вступить в НАТО. Он неоднократно подвергался вандализму, однако особое внимание он привлек после начала российской спецоперации на Украине. Финские власти решили перенести его с улицы в музей.