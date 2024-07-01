Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
01:34, 1 июля 2024Культура

В визите Канье Уэста в Россию увидели скрытый смысл

Политолог Дробницкий: визитом в Россию Канье Уэст бросил вызов истеблишменту США

Фото: John Taggart / Globallookpress.com

Американский рэпер Канье Уэст приехал в Россию, в частности, чтобы выразить протест американскому истеблишменту. Такое мнение высказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий в интервью газете «Взгляд».

«Многие представители американского шоу-бизнеса считают, что в Россию ехать нельзя. А Уэст им ответил, мол, "да пошли вы!"», — отметил он, комментируя визит исполнителя в Москву. По словам собеседника издания, рэпер является бунтарем среди «пролиберального чернокожего мейнстрима».

Политолог также обратил внимание, что Канье Уэст открыто поддерживает бывшего президента США Дональда Трампа, добавив, что нельзя недооценивать значение музыканта для предвыборной кампании политика.

Канье Уэст прибыл в Москву на празднование дня рождения дизайнера Гоши Рубчинского, которому исполнилось 40 лет. Торжество прошло в ресторане «Белуга».

До этого появилась информация, что музыкант может дать концерт в «Лужниках» 8 июня — в день своего рождения. Однако позже эти сведения опровергли.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Украина отказалась выплачивать долги странам СНГ

      Россиянам дали рекомендации по борьбе с бессонницей в жару

      Жених устроил секс втроем с подружками невесты сразу после свадьбы

      В визите Канье Уэста в Россию увидели скрытый смысл

      Сборы с уходящего из России бизнеса превысили план в 40 раз

      В США рассказали об ухудшении состояния Байдена с каждой неделей

      43-летняя актриса сфотографировалась в бикини после похудения

      Россия на месяц стала председателем Совбеза ООН

      Левые узнали результаты выборов в парламент Франции и вышли на масштабный митинг

      Во Франции оценили последствия победы партии Ле Пен на выборах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше