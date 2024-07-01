В Польше заявили об уязвимости стены на границе с Белоруссией

В парламенте Польши заявили об уязвимости стены на границе с Белоруссией

Член польского парламента Ярослав Валенса заявил об уязвимости стены, построенной правительством Польши на границе с Белоруссией в 2022 году. Своими опасениями парламентарий поделился в обращении к главе Минобороны Польши Владиславу Косиняку-Камышу. Текст обращения изучила «Лента.ру».

«В последние годы восточная граница нашей родины стала местом гибридной войны. Масштаб злоупотреблений и попыток незаконного пересечения польско-белорусской границы вызывает тревогу. Иностранные и враждебные Польше службы используют нелегальных иммигрантов для нападения на нашу территорию», — пишет он.

Польско-белорусская стена — разделительное сооружение на границе Польши и Белоруссии, построенное в 2022 году польскими властями для предотвращения незаконной миграции. Поводом для строительства стал миграционный кризис, возникший в 2021 году, когда резко возросло количество попыток нелегально пересечь границу Белоруссии с Литвой, Латвией и Польшей мигрантами, прибывшими из стран Ближнего Востока и Африки.

Как объяснил парламентарий, следствием этих событий стало строительство польско-белорусской стены, которая, по его словам, может быть уязвимой. «Многочисленные аудиовизуальные источники с таких порталов, как TikTok или X, указывают на то, что пограничную стену (…) можно преодолеть с помощью домкрата, лестницы, подкопа (…) и многих других способов», — уточняет Валенса, подчеркивая, что эти данные «вызывают серьезные опасения».

В связи с этим он обращается к Минобороны с вопросом о том, был ли проведен аудит расходов на строительство стены на польско-белорусской границе.

Стену на границе Польши и Белоруссии высотой 5,5 метра начали возводить 25 января 2022 года. Контракт на строительство ограждения был заключен на сумму 644 миллиона злотых (около 160 миллионов долларов), деньги выделили из бюджета Польши.

Строительство было завершено в октябре 2022 года. «Незаконный въезд в Польшу в настоящее время полностью заблокирован. Польская граница является самой защищенной в Европе», — писал тогда представитель польских спецслужб Станислав Зарин.