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08:45, 1 июля 2024Мир

Ведущие демократы отвергли возможность замены Байдена

Euractiv: ведущие демократы исключили возможность замены Байдена на выборах
СюжетВыборы президента США 2024

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Ведущие представители Демократической партии США исключили возможность замены американского лидера и кандидата в президенты на предстоящих выборах Джо Байдена. Слова демократов приводит Euractiv.

«Я с Джо Байденом, и наша задача — убедиться, что он пересечет финишную черту в ноябре», — заявил сенатор от Джорджии Рафаэль Уорнок, один из нескольких демократов, рассматриваемых в качестве возможной замены Байдену.

Лидер Демократической партии Палаты представителей Хаким Джеффрис, который может стать спикером в следующем году, признал, что Байден потерпел неудачу, но это было «подготовкой к возвращению».

Сенатор от Делавэра Крис Кунс, один из главных сторонников Байдена, заявил, что президенту США необходимо продолжать участвовать в предвыборной гонке, чтобы обеспечить поражение бывшего президента и соперника Байдена от Республиканской партии Дональда Трампа. «Я думаю, он единственный демократ, который может победить Дональда Трампа», — отметил он.

Ранее представитель предвыборного штаба Байдена Сет Шустер рассказал, что американский лидер не намерен выходить из президентской гонки после неудачного выступления на дебатах против экс-президента Дональда Трампа.

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      Лина Пивоварова
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