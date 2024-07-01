ВСУ ударили беспилотниками по двум АЗС в Горловке

Мэр Горловки Приходько: ВСУ сбросили взрывчатку с БПЛА на две АЗС в Горловке

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбросили взрывчатку с беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на две автозаправочные станции (АЗС) в Горловке в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.

1 июля в 8:33 Приходько сообщил о сбросе взрывчатки на АЗС в Никитовском районе. Также около 9:00 украинские военные ударили по станции в жилом массиве «Солнечный» Калининского района Горловки.

«К счастью, без пострадавших», — прокомментировал чиновник инцидент в Никитовском районе.

Ранее ВСУ атаковали Ясиноватую в ДНР с помощью ударного беспилотника в районе 08:25 30 июня. Также сообщалось об обстреле населенного пункта из украинской РСЗО.