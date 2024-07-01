Windows 11 оказалась установлена на трети всех ПК

Statcounter: доля Windows 11 выросла до рекордных 29,7 процентов

Актуальная операционная система Microsoft оказалась установлена на трети всех поддерживаемых компьютеров. Об этом сообщается в отчете аналитической фирмы Statcounter.

В материалах за июнь говорится, что доля Windows 11 на рынке достигла исторического максимума — 29,7 процентов. Релиз первой версии операционной системы состоялся в октябре 2021 года.

Лидером рынка персональных компьютеров осталась Windows 10, вышедшая в 2015 году. Мировая доля ОС снизилась до 66 процентов. Для сравнения, в феврале доля Windows 11 составляла 28 процентов, Windows 10 — 67 процентов.

Две лидирующие ОС от Microsoft располагаются в рейтинге с большим отрывом от остальных. Глобальная доля Windows 7 составила 2,9 процента, Windows 8.1 — 0,4 процента, Windows XP — 0,39 процента, Windows 8 — 0,4 процента.

В России самой популярной ОС от Microsoft осталась Windows 10, которая получила долю 80,7 процентов. Ниже расположились Windows 11 и Windows 7 — 12,7 и 4,7 процентов соответственно.

Ранее журналисты издания Windows Central сообщили, что новая версия Windows 11 24H2 появится для всех пользователей не раньше осени. Однако участники программы раннего тестирования смогут установить обновление, начиная с июня.