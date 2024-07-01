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21:57, 1 июля 2024Мир

Захарова раскрыла детали биографии нового канадского омбудсмена

Захарова: верховным комиссаром Канады по правам человека назначили антисемита

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

На должность верховного комиссара Комиссии Канады по правам человека назначили антисемита. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале, раскрыв детали биографии омбудсмена.

Речь идет о Бирджу Даттани, о назначении которого стало известно 25 июня. Ранее он занимал аналогичный пост в провинции Юкон.

По словам Захаровой, во время учебы в Великобритании Даттани распространял антиизраильские статьи под псевдонимом Моджахед. Кроме того, он участвовал в мероприятиях с Аднаном Ханом, членом группировки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (признана террористической организацией и запрещена в России).

«Вот такой в Канаде теперь омбудсмен. Еврейские организации страны в шоке. МИД Израиля, обычно остро реагирующий на анекдоты, танцы и песни с намеком на неуважение, молчит», — резюмировала Захарова.

19 июня Канада ввела санкции против руководителей и сотрудников ФСИН и Следственного комитета России в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), где отбывал наказание Алексей Навальный (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций-иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России). Россия закрыла въезд для 99 граждан Канады в ответ на расширение антироссийских санкций.

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      Евгений Силаев
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