Россия закрыла въезд для 99 граждан Канады в ответ на санкции

Россия закрыла въезд для 99 граждан Канады в ответ на расширение антироссийских санкций. Об этом сообщает Министерство иностранных дел (МИД) России на своем официальном сайте.

«С российской стороны в порядке контрмер закрывается въезд в Российскую Федерацию на постоянной основе для 99 канадских граждан, активно вовлеченных в разработку и реализацию русофобского курса официальной Оттавы», — заявили в МИД.

По данным ведомства, меры были приняты «в связи с очередными "волнами" антироссийских санкций», которые, по словам министерства, являются попыткой Канады «выслужиться перед Вашингтоном».

19 июня Канада ввела санкции против руководителей и сотрудников ФСИН и Следственного комитета России в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), где отбывал наказание Алексей Навальный (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций-иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России).

13 июня канадские власти ввели санкции против российской авиакомпании-лоукостера «Победа».