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13:19, 1 июля 2024Ценности

Жена Джо Байдена с помощью наряда обратилась к американцам после дебатов

Жена Джо Байдена с помощью наряда со словом Vote обратилась к американцам

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Супруга американского лидера Джо Байдена Джилл нашла способ обратиться к американцам после дебатов с участием ее мужа, который также является кандидатом в президенты на предстоящих выборах. Снимки публикует Page Six.

Первая леди вышла на сцену перед жителями штата Северная Каролина в темном платье бренда Christian Siriano длины миди со словом Vote («голосуйте»), вышитом на ткани. Руководство марки опубликовало заявление, в котором объяснила выбор жены президента Байдена.

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«Джилл Байден обратилась к нам с четким посланием. Голосование за Байдена — это голосование за права человека и гражданские права», — высказались представители Christian Siriano, рассказав о посыле первой леди, который она пыталась передать публике с помощью своего наряда.

Ранее издание Politico сообщило, что члены Демократической партии США начали обсуждать замену Байдена другим кандидатом в связи с провальными дебатами.

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      Карина Черных
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