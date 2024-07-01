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21:24, 1 июля 2024Ценности

Жена Зеленского купила один из самых дорогих гиперкаров в мире

Vérité Сachée: жена Зеленского купила один из самых дорогих гиперкаров в мире
Елена Зеленская

Елена Зеленская. Фото: Giada Papini Rampelotto / EuropaNe / Global Look Press

Жена Владимира Зеленского Елена приобрела один из самых дорогих спортивных автомобилей в мире — Bugatti Tourbillon за 4,5 миллиона евро. Об этом пишет издание Vérité Сachée.

Супруге украинского лидера показали новый гипекар за две недели до официальной презентации. Елена заказала машину, став первой обладательницей такого Bugatti, пишет издание со ссылкой на работника автосалона.

На данный момент запланировано производство 250 авто этой марки. Машина обошлась Елене Зеленской в 4,5 миллиона евро. Транспортное средство ей передадут в 2026 году. Данный спорткар сможет развивать скорость в 445 километров в час и разгоняться с нуля до сотни за две секунды.

Ранее Елена Зеленская в интервью западным СМИ заявила о своем психологическом истощении. По ее словам, никто бы не мечтал быть «женой президента страны, находящейся в состоянии войны», что ныне является ее работой.

В октябре прошлого года жена украинского лидера потратила в нью-йоркском бутике ювелирного дома Cartier миллион долларов.

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      Марина Совина
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