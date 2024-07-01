Женщина стала порномоделью и разочаровалась за четыре месяца

Жительница Австралии стала порномоделью и разочаровалась через четыре месяца. Об этом пишет News.com.au.

32-летняя менеджер медицинских учреждений Эйнсли Гардинер из Сиднея рассказала, что постоянно натыкалась в интернете на истории девушек, которые разбогатели на своих непристойных фото и видео. В итоге она «поддалась импульсу» и в апреле 2023 года завела аккаунт на OnlyFans.

За четыре месяца у нее появилось 120 подписчиков, а заработать удалось около 10 тысяч австралийских долларов (около 580 тысяч рублей). Однако, по словам Гардинер, это не стоило вложенных в порнокарьеру усилий и перемен в жизни.

«Готовы ли вы тратить на это время? Готовы ли к постоянному кринжу? Готовы ли установить некие границы, потому что там легко зарабатывать понемногу и начать делать что-то некомфортное?» — перечислила австралийка вопросы, которые должна задать себе женщина, мечтающая легко заработать на порно.

Гардинер также заявила, что реклама OnlyFans обещает моделям легкие заработки и независимость, однако для того, чтобы привлечь подписчиков, нужно зарегистрироваться во всех социальных сетях и постоянно выкладывать там что-то. Она утверждает, что это «полноценная занятость», причем с переработками, а отпуска никто не предоставит.

Кроме того, работа в порно серьезно повлияет на отношения с людьми. «Не удивляйтесь, если на вас подпишутся знакомые», — сказала Гардинер.

В августе 2023-го австралийка получила повышение на основной работе и сразу же удалила свою страницу на OnlyFans. Она сказала, что это был «самый странный» период ее жизни. «Я чувствую, что у меня груз с плеч свалился. Я могу двигаться дальше и, возможно, объяснить другим девушкам, что работа в порно — это не так просто», — подытожила Гардинер.

Ранее популярная австралийская порномодель перестала снимать откровенные видео и покрестилась. Она объявила, что два года шла к пониманию того, что порноиндустрия разрушает душу.