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08:58, 1 июля 2024Экономика

Жильцам российской многоэтажки отключили лифты после решения сменить управляющую компанию

Управляющая компания в Екатеринбурге отключила лифты жильцам многоэтажки

Фото: Кирилл Пономарёв / «Лента.ру»

В Екатеринбурге управляющая компания (УК) отключила все лифты жильцам многоэтажного дома. Об этом сообщает портал E1.

Жертвами борьбы за право обслуживать шестнадцатиэтажку стали жители дома по адресу Машинная, 3а. По их словам, два месяца назад они решили сменить УК из-за недовольства ее работой. Теперь же жильцам из-за «мести» приходится подниматься пешком уже несколько дней.

Диспетчер Уральской лифтовой компании объяснила журналистам, что подъемники были отключены по требованию управляющей компании. Причины такого запроса ей неизвестны.

В июне жители села Андроники Ярославской области пожаловались на потопы из-за дырявой крыши, которая обрушилась еще в феврале. Кровля одного из домов в российском селе провалилась под тяжестью мокрого снега, который не убрали сотрудники управляющей компании. Жилье было признано аварийным, и более месяца жильцы были вынуждены провести вне своих квартир.

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      Марина Совина
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