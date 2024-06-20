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18:25, 20 июня 2024Экономика

Жильцы дома в российском селе пожаловались на потопы из-за дырявой крыши

Жильцы дома в селе Андроники пожаловались на потопы из-за дырявой крыши

Кадр: Прокуратура Ярославской области

Жители села Андроники Ярославской области пожаловались потопы из-за дырявой крыши, которая повредилась еще в феврале. Об этом сообщает издание «МК».

Кровля одного из домов в российском селе провалилась зимой под тяжестью мокрого снега, который не убрали сотрудники управляющей компании (УК). Жилье было признано аварийным, и более месяца жильцы были вынуждены провести вне своих квартир. Против УК было возбуждено уголовное дело, а глава Кузнечихинского сельского поселения Александр Белозеров пообещал до конца июня отремонтировать крышу.

Жильцы вернулись домой, однако ремонт до сих пор не начался. В результате из-за дырявой крыши и частых ливней квартиры постоянно затапливает.

В администрации поселения заявляют, что предпринимают меры для начала восстановительных работ — готовится проект ремонта, ведется подбор подрядчика. В настоящее время сгон воды с кровли здания осуществляет УК.

Ранее в Нижнем Новгороде ураганом снесло кровлю техникума. Из-за непогоды без крыши остался Сормовский механический техникум.

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      Александра Качан
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