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10:18, 2 июля 2024Ценности

46-летняя ведущая «Дома-2» показала фигуру в бикини

46-летняя телеведущая Ольга Орлова показала фигуру в бикини на пляже

Фото: Telegram-канал OlgaOrlova1311

Российская певица и ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Орлова в Telegram показала фигуру в откровенном купальнике.

Экс-участница поп-группы «Блестящие» позировала на размещенном кадре, стоя на пляже у стола с нарезанным арбузом. Она предстала перед камерой в синем бикини с бежевыми полосками, которое состояло из топа-бандо и трусов с заниженной талией.

Также знаменитость надела бледно-розовый головной убор с широким козырьком и массивные солнцезащитные очки. В то же время телеведущая примерила две цепочки с кулонами.

Ранее в июле российская актриса театра и кино Наталья Рудова снялась в откровенном наряде и раскрыла секрет красоты.

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      Карина Черных
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