Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
10:11, 2 июля 2024Из жизни

Акула чуть не откусила мужчине руку

Во Флориде акула напала на мужчину

Фото: Unsplash

В американском штате Флорида акула напала на мужчину, вышедшего в море на собственном судне. Об этом пишет Fox News.

Сигнал бедствия с судна пострадавшего поступил морской пехоте около 11 утра. Прибывшие сотрудники офиса шерифа обнаружили, что у мужчины сильно ранена правая рука: ее чуть не откусила акула. Пострадавший потерял много крови, но ему удалось помочь. Помощник шерифа забрался на борт судна и наложил на его рану жгут.

Материалы по теме:
Таинственная субстанция. «Рвота кашалота» стоит дороже золота. Кто платит за нее миллионы долларов?
Таинственная субстанция.«Рвота кашалота» стоит дороже золота. Кто платит за нее миллионы долларов?
4 июня 2021
Невероятные приключения Джоджо. Дельфин-одиночка наводил страх на туристов. Как дружба с человеком изменила его жизнь
Невероятные приключения Джоджо.Дельфин-одиночка наводил страх на туристов. Как дружба с человеком изменила его жизнь
31 августа 2021
Киты в печали, вороны мстят, а коты чуют смерть: правда ли, что животные могут испытывать чувства и вести себя как люди?
Киты в печали, вороны мстят, а коты чуют смерть:правда ли, что животные могут испытывать чувства и вести себя как люди?
14 октября 2022

После сотрудники направили судно мужчины к берегу. Оттуда раненого по воздуху доставили в больницу. Он остался жив и сейчас восстанавливается после полученной травмы.

Ранее сообщалось, что на Гавайях, США, акула откусила ногу и руку Тамайо Перри — серферу, снимавшемуся в «Пиратах Карибского моря: На странных берегах». Его не удалось спасти.

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Юткина
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны заявило об уничтожении пяти и повреждении двух украинских Су-27 на аэродроме

      ИИ от Apple станет платным

      ФСБ пресекла направленную против безопасности страны деятельность

      Стало известно о маневрах российских подлодок вблизи Британии

      В России призвали строить железные дороги по-новому на фоне изменения климата

      Популярный комик описал жизнь в родном городе словами «играешь в КВН или спиваешься»

      46-летняя ведущая «Дома-2» показала фигуру в бикини

      Минздрав назвал число тяжелых пациентов после удара ВСУ по Севастополю

      Бывшего премьера Украины и экс-главу украинского МИД заочно арестовали в России

      Россиянин поссорился с женой и поджег ее в частном доме

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше