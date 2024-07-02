Акула чуть не откусила мужчине руку

Во Флориде акула напала на мужчину

В американском штате Флорида акула напала на мужчину, вышедшего в море на собственном судне. Об этом пишет Fox News.

Сигнал бедствия с судна пострадавшего поступил морской пехоте около 11 утра. Прибывшие сотрудники офиса шерифа обнаружили, что у мужчины сильно ранена правая рука: ее чуть не откусила акула. Пострадавший потерял много крови, но ему удалось помочь. Помощник шерифа забрался на борт судна и наложил на его рану жгут.

После сотрудники направили судно мужчины к берегу. Оттуда раненого по воздуху доставили в больницу. Он остался жив и сейчас восстанавливается после полученной травмы.

Ранее сообщалось, что на Гавайях, США, акула откусила ногу и руку Тамайо Перри — серферу, снимавшемуся в «Пиратах Карибского моря: На странных берегах». Его не удалось спасти.

