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18:12, 2 июля 2024Россия

Аргументы против ЕГЭ назвали популистскими

Заслуженный учитель РФ Ямбург: аргументы против ЕГЭ носят популистский характер

Фото: Belkin Aleksey / Globallookpress.com

Все аргументы против Единого государственного экзамена (ЕГЭ) носят популистский и безответственный характер. Об этом заявил заслуженный учитель РФ, член-корреспондент Российской академии образования (РАО) Евгений Ямбург, сообщает ТАСС.

«ЕГЭ выполняет важные социальные функции, это социальный лифт такой, и ребята из провинции могут поступить в лучшие вузы: и в МГУ, и в Физтех (МФТИ — прим. "Ленты.ру"), и так далее», — отметил он.

Комментируя аргумент противников ЕГЭ о перегрузке готовящихся к экзаменам школьников, эксперт напомнил, что раньше выпускники в июне сдавали восемь экзаменов, а в следующем месяце, при поступлении в вуз — еще четыре.

Также Ямбург не согласен с утверждениями о том, что раньше экзамены были более объективными. «Я же работаю уже полвека, в том числе и директором школы. Раздавались высочайшие звонки из разных инстанций: отнеситесь, пожалуйста, внимательнее к такому ученику. Это означало, что сочинение проверяли двумя ручками: одна синяя, чтобы было меньше ошибок, а другая красная», — отметил он.

О том, что в России захотели отменить ЕГЭ, стало известно 5 июня. Законопроект был внесен в Госдуму на следующий день. В Рособрнадзоре, комментируя инициативу, отметили, что отказ от ЕГЭ возможен при появлении понятной и объективной альтернативы. Экзамен пока остается рабочей моделью, отмечал глава ведомства Анзор Музаев.

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      Игорь Дмитров
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