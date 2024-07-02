Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
18:10, 2 июля 2024Из жизни

Больная диабетом женщина поверила в терапию шлепками и лишилась жизни

В Великобритании практикующего терапию шлепками целителя обвинили в убийстве

Фото: Martyn Wheatley / Globallookpress.com

Целителя, практикующего терапию шлепками, обвинили в том, что из-за него пожилая женщина, больная диабетом, лишилась жизни. Об этом пишет The Guardian.

Хун Чи Сяо, сторонник альтернативной медицины, активно продвигал терапию шлепками. В ее рамках больные либо получают удары, либо бьют себя сами, чтобы изгнать из своего тела токсичные вещества.

Даниэль Карр-Гомм впервые посетила сеанс Хуна в июле 2016 года в Болгарии. По словам прокурора, женщина боялась игл и не хотела колоть себе инсулин, поэтому искала другие варианты борьбы с диабетом. Целитель пообещал женщине решить ее проблему. В октябре 2016 года она пришла к нему на лечебный курс уже в Великобритании и с того момента отказалась от инсулина. Она поверила, что он является ядом. Тогда же Карр-Гомм начала голодать, как и другие «пациенты» Хуна.

Материалы по теме:
«Платье оказалось вокруг шеи, а колготки спущены до колен» История врача, который боялся оскорбить пациентов при осмотре
«Платье оказалось вокруг шеи, а колготки спущены до колен»История врача, который боялся оскорбить пациентов при осмотре
12 сентября 2021
«Он использовал мою мать, когда она была уязвимее всего» Врач тайно оплодотворял пациенток и стал отцом десятков детей
«Он использовал мою мать, когда она была уязвимее всего»Врач тайно оплодотворял пациенток и стал отцом десятков детей
20 марта 2019

Вскоре у 71-летней женщины появились симптомы недомогания. На второй день курса, как утверждает прокурор, Карр-Гомм плакала и кричала, лежа на кровати, ее тошнило. На третий день у нее снова была рвота, и она так ослабла, что не могла отвечать на вопросы и только выла. Хун назвал ее состояние «кризисом исцеления». На следующий день скорую помощь все же вызвали, но врачи уже ничем не смогли помочь Карр-Гомм.

Прокурор обвинил Хуна в том, что тот не оказал женщине медицинскую помощь и не убедил ее вколоть необходимый инсулин. Выяснилось, что целитель уже был осужден за подобное преступление. В Австралии по его указанию инсулинотерапию бросил шестилетний мальчик, больной диабетом. Его также не удалось спасти.

Ранее сообщалось, что женщина подала в суд на психотерапевта, который лечил ее сексом от панических атак, и выиграла процесс. Во время сеанса мужчина сравнил свой пенис с лазерным лучом, который «выжигает травму», и утверждал, что тот «поглощает травму» во время пенетрации.

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Юткина
      Обсудить
      Последние новости

      Невзорова и его жену признали экстремистским объединением. Российское имущество семьи журналиста решили изъять

      Во Владимирской области нашли редчайшее насекомоядное растение

      Россиянам рассказали о возможности оформить банковскую карту с повышенным кешбэком

      В США оценили российскую ФАБ-3000

      Вымогавших у школьника взятку экс-росгвардейцев освободили в зале суда

      Бывший участник One Direction напугал фанатов внешностью

      В Челябинске назвали самые популярные имена новорожденных

      Посол в Нидерландах рассказал об ответе России на поставку F-16 Украине

      Экономист из Магнитогорска разбогатела на продаже одежды для кукол Барби

      Лукашенко заявил о приведении в высокую боевую готовность ВВС и войск ПВО Белоруссии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше