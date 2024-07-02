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09:43, 2 июля 2024Из жизни

Больная раком женщина решила отпраздновать день рождения и выиграла 429 миллионов рублей

В США женщина купила лотерейный билет в честь дня рождения и выиграла $5 млн.

Фото: Alexander Mils / Unsplash

В штате Пенсильвания, США, больная раком женщина решила отпраздновать сразу два праздника покупкой лотерейного билета и выиграла пять миллионов долларов (429 миллиона рублей). Об этом сообщает UPI.

75-летняя Донна Осборн была в аэропорту с дочерью. Они должны были лететь к другим членам семьи во Флориду, однако их рейс сильно задерживался, и женщина решила вернуться домой. По пути она зашла в магазин и в честь грядущего дня рождения и окончания курса лучевой терапии купила лотерейный билет. Он оказался счастливым.

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Пожилая женщина долго не могла поверить, что действительно выиграла. Она позвонила дочери, чтобы поделиться с ней радостной новостью. Осборн рассказала, что, несмотря на большой размер выигрыша, не собирается уходить на пенсию. Она думает потратить часть призовых денег на поездку на Аляску.

Ранее сообщалось, что мужчина изменил привычке и выиграл 38,5 миллиона рублей в лотерее. В последний момент перед покупкой билета он решил выбрать тот, который обычно никогда не приобретал.

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      Юлия Юткина
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