Четверых похитителей итальянца в Москве отправили в СИЗО

Суд арестовал всех 4 похитителей итальянского бизнесмена в Москве

Начало событий в новости Обвиняемые в похищении итальянца в центре Москвы дали признательные показания

Замоскворецкий суд Москвы арестовал всех четверых обвиняемых в похищении гражданина Италии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

По ходатайству следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу подсудимые Залумхан Ибрагимов, Али Зейналов, Азиз Курбанов и Надир Абалов отправлены в СИЗО до 29 августа. По версии следствия, они под видом сотрудников правоохранительных органов напали на итальянца по поручению заказчика преступления и вывезли в Брянск, где удерживали сутки, пока их не задержали силовики.

Фигуранты дела о похищении дали признательные показания. Они — граждане Узбекистана и России. По версии следствия, 28 июня они похитили генерального директора российского представительства европейской компании SIAD Rus Cтефано Гуидотти в центре Москвы.