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17:56, 2 июля 2024Силовые структуры

Четверых похитителей итальянца в Москве отправили в СИЗО

Суд арестовал всех 4 похитителей итальянского бизнесмена в Москве
Начало событий в новости Обвиняемые в похищении итальянца в центре Москвы дали признательные показания

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

Замоскворецкий суд Москвы арестовал всех четверых обвиняемых в похищении гражданина Италии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

По ходатайству следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу подсудимые Залумхан Ибрагимов, Али Зейналов, Азиз Курбанов и Надир Абалов отправлены в СИЗО до 29 августа. По версии следствия, они под видом сотрудников правоохранительных органов напали на итальянца по поручению заказчика преступления и вывезли в Брянск, где удерживали сутки, пока их не задержали силовики.

Фигуранты дела о похищении дали признательные показания. Они — граждане Узбекистана и России. По версии следствия, 28 июня они похитили генерального директора российского представительства европейской компании SIAD Rus Cтефано Гуидотти в центре Москвы.

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      Любовь Ширижик
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