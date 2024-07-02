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18:10, 2 июля 2024Силовые структуры

Следователь рассказал о соучастниках похищения итальянца в Москве

СК ищет соучастников похищения итальянского бизнесмена в Москве
Начало событий в новости Четверых похитителей итальянца в Москве отправили в СИЗО

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Следствие разыскивает соучастников похищения итальянского бизнесмена Стефанио Гуидотти в центре Москвы. Об этом заявил следователь на слушаниях в Замоскворецком суде столицы, где рассматривался вопрос об аресте четверых обвиняемых в преступлении, передает РИА Новости.

По словам следователя, еще не всех соучастников похищения удалось установить и задержать.

В СИЗО до 29 августа отправлены Залумхан Ибрагимов, Али Зейналов, Азиз Курбанов и Надир Абалов. По версии следствия, они под видом сотрудников правоохранительных органов напали на итальянца по поручению заказчика преступления и вывезли в Брянск, где удерживали сутки, пока их не задержали силовики.

Фигуранты дела о похищении дали признательные показания. Они — граждане Узбекистана и России. По версии следствия, 28 июня соучастники преступления похитили генерального директора российского представительства европейской компании SIAD Rus Cтефано Гуидотти в центре Москвы.

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      Любовь Ширижик
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