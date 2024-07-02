Apple начала разработку iOS 19

Bloomberg: Apple начала работу над iOS 19 и другими операционными системами

Корпорация Apple начала процесс разработки операционных систем следующего поколения. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации обозревателя Марка Гурмана, в компании официально запустили процесс создания новых операционных систем. К ним относятся iOS 19, watchOS 12, macOS 16 и visionOS 3 — системы для смартфонов, умных часов, компьютеров и гарнитур смешанной реальности.

Гурман отметил, что проектные версии ОС уже получили кодовые наименования. Так, iOS 19 назвали Luck, macOS 16 фигурирует в отчете как Cheer. По словам специалиста, работа над новыми системами началась несмотря на то, что компания еще не представила публичные версии iOS 18 и других продуктов.

Обозреватель объяснил, что Apple запускает процесс разработки так рано, чтобы иметь возможность запланировать выпуск новых гаджетов в 2025 году. Так, корпорация должна предствить новые версии iPhone, iPad и Mac. Также Apple может выпустить доступную версию шлема дополненной и виртуальной реальности Vision Pro.

Компания Apple представила iOS 18 на мероприятии WWDC 2024 10 июня. Система получила незначительный редизайн, игровой режим с поддержкой беспроводных наушников и игровых контроллеров, новое приложение «Фото», функции ИИ.