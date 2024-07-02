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17:26, 2 июля 2024Наука и техника

Первый iPhone с «монобровью» признан устаревшим

MacRunors: iPhone X, HomePod и AirPods признали устаревшими

Фото: Thomas Peter / Reuters

Корпорация Apple признала ряд гаджетов устаревшими. Об этом сообщает издание MacRunors.

Американская компания добавила в список устаревших девайсов iPhone X, выпущенный в 2017 году. Это первый телефон Apple, получивший безрамочный дисплей и так называемую «монобровь» — экранный вырез под датчик биометрического сенсора. Apple считает устройства устаревшими в том случае, если с момента прекращения их продаж проходит семь или более лет.

В список винтажных гаджетов попала первая модель беспроводных наушников AirPods, которые вышли в 2016 году. Журналисты медиа напомнили, что для гарнитуры специально разработали чип W1. Также устаревшим устройством признали HomePod — первую умную колонку Apple, которую анонсировали в 2017 году.

В заключение авторы издания заметили, что с момента признания гаджетов устаревшими Apple и ее официальные представители имеют право не оказывать обслуживание устройств. Однако в сервисных центрах компании раритетные девайсы могут отремонтировать в случае наличия запчастей.

В начале июня корпорация Apple признала устаревшим выпущенный в 2013 году iPhone 5s. Этот аппарат оказался первым смартфоном бренда, который получил дактилоскопический сенсор Touch ID.

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      Андрей Ставицкий
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