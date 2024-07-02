Майор ВСУ пожаловался на ежедневное занятие российскими военными новых позиций

Майор ВСУ Лапин: российские войска занимают новые территории каждый день

Майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отставке Игорь Лапин в эфире телеканала «Прямой» пожаловался на то, что российские войска ежедневно занимают новые территории.

«Если мы посмотрим на карту, то увидим, что каждый день есть какие-то позиции, которые русские занимают. Если мы посмотрим сводки Генштаба, русские продолжают свои атакующие действия», — подчеркнул офицер.

Лапин добавил, что настолько интенсивных наступательных действий со стороны России не было со времен взятия Артемовска (украинское название — Бахмут). Майор ВСУ заключил, что Украина воюет с очень серьезным противником.

Ранее стало известно, что Киев отверг предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о прекращении огня для переговоров с Москвой. Об этом сообщил замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква. Он добавил, что республика планирует добиваться урегулирования конфликта по линии саммитов мира.

