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14:04, 2 июля 2024Наука и техника

Эффективность минометов ВСУ образца 1937 года оценили

Военный эксперт Дандыкин: ВСУ вынуждены использовать минометы 1937 года

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вынуждены использовать старое оружие, в том числе, миномет БМ-37 образца 1937 года, из-за дефицита вооружений, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Вместе с тем, он добавил, что БМ-37 по-прежнему эффективен и хорошо показал себя во многих конфликтах.

«Он такой же, каким был во время Великой Отечественной войны: это труба, мина. Все зависит от наводчика. Неприятность, скорее, в самих минах: их не слышно, особенно польские», — объяснил Дандыкин.

Военный эксперт допустил, что Украина сейчас вынуждена использовать все запасы вооружений, в том числе, минометы 1937 года, из-за дефицита и крайне высокого расхода на фронте.

«Кто-то видел даже пулеметы "Максим". НАТО дает оружие, но его не хватает, выбивается сейчас очень много и у нас, и у них, — заметил Дандыкин. — Но сам по себе БМ-37 уже прошел много конфликтов, от Великой Отечественной до Кавказа. Так что относиться к нему нужно серьезно».

В июне в арсенале ВСУ заметили ручной пулемет системы Льюиса, который активно применяли в ходе Первой мировой войны. Устаревший пулемет могли использовать в ходе тренировок.

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