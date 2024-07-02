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14:58, 2 июля 2024Бывший СССР

Молдавия отклонила предложенную ПМР декларацию об урегулировании отношений

Красносельский: Молдавия отклонила декларацию ПМР об урегулировании отношений
Вадим Красносельский

Вадим Красносельский. Фото: Артем Кулекин / РИА Новости

Власти Молдавии отклонили декларацию об урегулировании отношений, предложенную непризнанной Приднестровской Молдавской республикой (ПМР). Об этом заявил глава Приднестровья Вадим Красносельский на встрече с главой делегации Европейского союза в Молдавии Янисом Мажейксом, передает его пресс-служба.

«Декларация — хороший совместный шаг. Непонятна молдавская позиция, когда они отвергают предложение подписать документ о мире. Все говорят о мире и об исключении агрессии, в том числе и молдавская сторона. Так давайте подпишем — зафиксируем это желание», — сказал он.

Глава непризнанной республики добавил, что в силу объективных и субъективных причин переговорный формат «5+2» не может работать, но этим обстоятельством нельзя прикрываться, отказываясь работать над урегулированием.

Ранее Красносельский заявлял, что прибытие миротворцев из России в Приднестровье в 1992 году имело важнейшее значение в урегулировании конфликта в регионе. Он подчеркнул, что 1992-й останется в памяти республики годом трагедии, поскольку в этот день вооруженная молдавская группировка взяла в заложники мирных жителей города Бендеры.

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      Александр Курбатов
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