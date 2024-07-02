Редчайшую банкноту с изображением Карла III купили за два миллиона рублей

Редчайшая купюра с Карлом III ушла с молотка за 17 тысяч фунтов стерлингов

Банк Англии выставил на аукцион редчайшие десятифунтовые банкноты с изображением короля Карла III. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Уникальность купюр, которые оказались на торгах, заключается в их серийных номерах. Это первые банкноты такого типа, поэтому их серия заканчивается цифрами «01», а шестизначные номера очень малы.

Купюра с номером «HB01 000001» по традиции хранится у самого короля, поэтому на аукционе ее не было. Купюра с номером «HB01 000002» обычно доставалась королеве, но на этот раз ушла с молотка. Неизвестный коллекционер купил ее за 17 тысяч фунтов стерлингов (1,9 миллиона рублей).

Третьим и четвертым лотами были купюры с номерами «HB01 000003» и «HB01 000004». Их приобрели за 5,5 тысячи фунтов стерлингов (602 тысячи рублей) и 2,4 тысячи фунтов стерлингов (260 тысяч рублей) соответственно.

Ранее сообщалось, что редкую купюру номиналом в 10 тысяч долларов, выпущенную во времена Великой депрессии, продали на аукционе за рекордные 480 тысяч долларов, превысив прежний максимум почти на 100 тысяч.