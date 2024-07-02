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17:03, 2 июля 2024Силовые структуры

МВД раскрыло результаты операции «Канал — Дальневосточный рейд» в странах ОДКБ

В МВД сообщили об изъятии на территории ОДКБ выше 800 килограммов наркотиков

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Заместитель главы МВД России Андрей Храпов рассказал, что в ходе антинаркотической операции «Канал — Дальневосточный рейд» на территории стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) куда помимо России входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан изъято свыше 800 килограммов наркотиков и 13 тонн прекурсоров. Об этом во вторник, 2 июня, сообщает ТАСС.

По словам Храпова, в ходе операции, которая прошла с 23 по 28 июня, к ответственности привлекли 341 человека, были выявлены 536 сайтов, через которые распространялись наркотики. Что касается самого зелья, то среди изъятого 627 килограммов марихуаны, 27 килограммов гашиша, свыше 128 килограммов мефедрона и выше 13 тонн прекурсоров. У причастных к наркобизнесу изъяли 78 единиц огнестрельного оружия и порядка пяти тысяч боеприпасов.

Помимо Андрея Храпова в подведении итогов операции приняли участие высокопоставленные сотрудники МВД Белоруссии, Киргизии, Таджикистана.

21 июня в Москве полицейские задержали маскировавшего наркотики под товары для животных россиянина, а 26 июня в подмосковном Чехово в гараже мужчины нашли 11 килограммов наркотиков.

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      Владимир Седов
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